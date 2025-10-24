Полумарафон "Русский Север" пройдет у стен Кирилло-Белозерского монастыря

Все победители получат специальные музейные призы

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Полумарафон "Русский Север" пройдет 25 октября в Кирилловском округе Вологодской области по губернаторскому проекту "Осень Русского Севера". Одну из его дистанций проложат вдоль стен Кирилло-Белозерского монастыря - крупнейшей в мире православной обители, а победители смогут бесплатно посетить экспозиции музея, сообщили ТАСС в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике.

"Уже в эту субботу, 25 октября, в Кириллове будет проходить полумарафон, направленный на популяризацию здорового образа жизни и развитие бегового движения в Вологодской области. Спортивное мероприятие пройдет в рамках регионального проекта "Осень Русского Севера". Одна из дистанций будет выстроена вдоль стен Кирилло-Белозерского монастыря. Для участников забега в этот день мы откроем все шлагбаумы, установленные у крепостных стен обители. Старт марафона пройдет у выставочного комплекса нашего музея - Народного дома", - сообщил генеральный директор Кирилло-Белозерского музея-заповедника Михаил Шаромазов.

По данным организаторов, в полумарафоне примут участие и любители бега, и профессиональные спортсмены. Приготовлены несколько дистанций на выбор: 2, 5, 10, 21,1 км для взрослых, а также 500 и 1000 метров для детей. Маршруты сопровождаются видами на природу, старинные здания, храмы и монастыри, город Кириллов, которому в следующем году исполнится 250 лет.

Все победители получат специальные музейные призы - посещение любой постоянной экспозиции Кирилло-Белозерского музея-заповедника на выбор. Победителю вручат флаер с девизом марафона "Бежим с историей" и изображением зимнего Кирилло-Белозерского монастыря, который подлежит обмену на бесплатный билет на любую выставку комплекса, которые предлагается посетить 25 и 26 октября.

Кельи монахов и полет на воздушном шаре

На выбор гостей - экспозиции Архимандричьих келий, где представлены иконы, лицевое и орнаментальное шитье XV-XVII веков, музейные предметы, рассказывающие о развитии культуры Белозерья, художественного ремесла, демонстрирующего русское церковное искусство XVI-начала XX веков. В Трапезной палате участникам марафона представят более 400 экспонатов из фондов музея, рассказывающих об истории Кирилло-Белозерского монастыря и обителей Белозерского края. Среди них - личные вещи основателя монастыря, преподобного Кирилла Белозерского.

Марафонцы смогут посетить экспозицию "Монашеская келья", в которой сохранились первоначальные стены и своды, по аналогии воссоздана печь, по древней технологии реставраторами сделан пол и представлены предметы монашеского быта XVII века. Особый интерес представит одна из лучших в России археологическая выставка "Древности Белозерья", где собраны артефакты от эпохи неолита до наших дней.

Кроме того, гости смогут посетить выставку "Ткани иностранного производства XV-XVII вв. из собрания музея", которая открыта в церкви Введения, и увидеть интерьер Успенского собора, построенного в 1497 году - это первая каменная постройка монастыря и один из древнейших храмов Русского Севера с уникальным, дошедшим до наших дней пятиярусным иконостасом.

Для участников забегов приготовлены музыкальные паузы и полет на воздушном шаре над монастырем. Пакет участника полумарафона и комплект наград передадут в фонды музея и в дальнейшем представят на выставке спортивных достижений.