В Запорожье сопредседателем ВРНС стал епископ Бердянский и Приморский Петр

Архиереи состоят в руководстве собора во всех регионах России, отметил настоятель храма Георгия Победоносца Максим Смирнов

МЕЛИТОПОЛЬ, 24 октября. /ТАСС/. Сопредседателем Всемирного русского народного собора (ВРНС) в Запорожской области стал епископ Бердянский и Приморский Петр. Об этом ТАСС сообщил сопредседатель организации, председатель Законодательного собрания Запорожской области Виктор Емельяненко.

"Сегодня прошло заседание собора нашего, самое главное событие, которое мы рассматривали: в связи с прибытием на службу к нам в Запорожскую область епископа Петра мы его ввели в состав собора, потому что духовная составляющая и пропаганда христианства, и работа собора, это одна из главных нитей и направлений. Я рад, что он согласился принять участие в сегодняшнем заседании. И мы единодушно его приняли в руководящий состав", - рассказал Емельяненко ТАСС.

Благочинный церквей Мелитополя, настоятель храма Георгия Победоносца, протоиерей Максим Смирнов отметил, что во всех регионах России в руководстве ВРНС состоят архиереи. "Мы сегодня предложили Владыке, чтобы он был сопредседателем этого отделения. Он не отказался. Слава Богу, мы очень благодарны ему за это, потому что духовность - это самое первое, что должно быть у наших людей, русских людей", - сказал ТАСС Смирнов.