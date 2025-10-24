Народный фронт выявил главные проблемы городских пляжей в регионах

Среди основных направлений для улучшения участники опроса выделили развитие инфраструктуры, повышение качества воды и обеспечение безопасности

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Граждане России считают, что для повышения качества городских пляжей необходимо улучшить инфраструктуру, обеспечить безопасность и повысить качество воды. Такие предложения были сформулированы по итогам всероссийского опроса Народного фронта. (Данные имеются в распоряжении ТАСС).

Согласно результатам опроса, 66% респондентов сообщили о наличии городских пляжей в их населенных пунктах. Однако показатели значительно различаются по регионам. Если в Приволжском федеральном округе о пляжах заявили 78% участников опроса, то на Северном Кавказе - только 46%. При этом 52% респондентов оценили качество существующих пляжей как удовлетворительное.

Среди основных направлений для улучшения участники опроса выделили развитие инфраструктуры (душевые, туалеты, раздевалки) (68%), повышение качества воды (64%) и обеспечение безопасности (наличие спасателей, ограждений) (37%). Кроме того, треть жителей Южного федерального округа отметила, что посещение пляжей в их регионе в основном платное, что в два раза выше среднего показателя по стране.

"Безусловно, все результаты, которые мы получили в ходе опроса, будут взяты в работу, чтобы детально описать проблемы в конкретных федеральных округах и уже точечно прорабатывать стратегию развития туризма на уровне региональных органов исполнительной власти", - сообщил ТАСС эксперт направления "Народный фронт. Аналитика" Денис Полунчуков.

Онлайн-опрос проходил с мая по сентябрь 2025 года, он охватил более 18 тыс. человек. Респонденты оценивали состояние туристической инфраструктуры, в том числе пляжей, предлагали меры для развития внутреннего туризма.