В Воркуте планируют снести еще 23 заброшенных здания

Всего демонтируют более 40 объектов за три года

Редакция сайта ТАСС

СЫКТЫВКАР, 24 октября. /ТАСС/. В заполярном городе Воркуте в Коми демонтируют еще 23 заброшенных, расселенных и пустующих здания до конца 2025 года. Всего за три года планируется снести более 40 объектов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе градообразующей компании "Воркутауголь", которая проводит эту работу в рамках социального партнерства с администрацией города и республики.

"Компания "Воркутауголь" вносит существенный вклад в развитие городской инфраструктуры, делая Воркуту более комфортной и безопасной для проживания. Третий год продолжается масштабная работа по демонтажу пустующих зданий на территории города и поселков. С учетом запланированных к сносу в 2025 году 23 зданий за три года будет демонтировано более 40 печально известных заброшек", - сообщили ТАСС на предприятии.

Список расселенных зданий под снос формирует администрация Воркуты. "Эта работа сопряжена с рядом юридических сложностей. К примеру, во многих домах есть брошенные собственниками, но не снятые с регистрационного учета жилые площади. Пока в здании числится частная собственность, демонтировать его запрещает закон. Процедура по лишению права собственности трудоемкая и предусматривает участие хозяев квартир, но в большинстве случаев установить местонахождение собственников, выехавших из города, не представляется возможным", - отметили в компании.

Некоторые объекты демонтируют по предписанию прокуратуры. Так было со зданием бывшей школы в поселке Воргашоре - улица Есенина, 2А. Один из неравнодушных местных жителей обратился в надзорные органы с требованием демонтировать пустующее здание, так как оно представляет угрозу для людей, что в итоге было сделано.

Печально известным в Шахтерском районе Воркуты стал дом №14 по улице Суворова. Эта история с расселенным двухэтажным домом длилась более 10 лет. Все это время объект стоял полуразрушенным, местная жительница Татьяна Сафронова безрезультатно добивалась его сноса. В итоге на просьбу воркутинки отреагировали компания "Воркутауголь" совместно с администрацией, дом снесли.

Воркута - арктический моногород за 67 параллелью с населением порядка 68 тыс. человек, одна из 16 опорных территорий Арктической зоны РФ. Изначально он создавался как центр угледобычи с населением 250 тыс. человек. В состав городского округа Воркута входят 16 населенных пунктов - город и поселки, 10 из которых официально числятся, но не заселены, еще 20 населенных пунктов были упразднены или закрыты в разные периоды. Около 6 тыс. жителей заняты на угледобыче и во вспомогательных производствах градообразующего предприятия "Воркутауголь" (входит в состав ООО "Русская энергия" корпорации AEON), одного из крупнейших в России производителей коксующегося угля, используемого в металлургии.