Путин поздравил спецназовцев ВС РФ с профессиональным праздником

Президент России отметил мужество бойцов в ходе СВО

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил ветеранов и личный состав спецназа Вооруженных сил (ВС) РФ с 75-летием образования этих подразделений, отметив мужество бойцов в ходе специальной военной операции.

"За эти годы бойцы спецназа вписали множество ярких победных страниц в летопись воинской славы Отечества, с честью продолжили и приумножили ратные традиции своих легендарных предшественников. <...> И сегодня в ходе специальной военной операции вы сражаетесь на самых опасных участках, отстаиваете наши исторические земли - Донбасс и Новороссию. Активно применяя богатый боевой опыт и выверенную тактику, современное вооружение и технику, всегда действуете высокопрофессионально, мужественно и решительно", - говорится в послании главы государства, опубликованном на сайте Кремля.