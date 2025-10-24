На Кубани ожидаются смерчи над морем

Синоптики также прогнозируют сильные дожди

КРАСНОДАР, 24 октября. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют формирование смерчей над Черным морем и сильные дожди в Краснодарском крае на предстоящих выходных. Объявлено штормовое предупреждение, сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС России.

"25 октября, а также ночью, утром, днем и вечером 26 октября местами в Краснодарском крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром с порывами 20-23 м/с. <...> На участке от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей над морем", - сказали в пресс-службе.

Уровень воды в реках в этот период может достигать неблагоприятных отметок и выше. Из-за ухудшения погодных условий в крае объявлено штормовое предупреждение.