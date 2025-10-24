В Сибири захоронили останки найденного в Петербурге советского солдата

Родственники воина обратились в мэрию после обнаружения останков

НОВОСИБИРСК, 24 октября. /ТАСС/. Обнаруженные в Санкт-Петербурге останки красноармейца Хаджата Хаметова, погибшего в годы Великой Отечественной войны, с почестями перезахоронили в Новосибирске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

"Мы были под городом Колпино, в районе второго противотанкового рва. По архивным данным знали, что там велись ожесточенные бои и было очень много потерь. Нашли медальон, в котором были фамилия, имя, отчество солдата, пункт, который его призвал, домашний адрес и данные жены", - цитирует пресс-служба Дарью Батурину, участницу поискового отряда "Магура".

Хаметов родился в 1896 году, в годы войны служил в 85-й стрелковой дивизии. В сентябре 1942 года он был объявлен пропавшим без вести. После обнаружения останков родственники воина обратились в мэрию с просьбой о захоронении.

"Его искали все время. Папа у нас был военный. Он постоянно отправлял запросы в министерство обороны, но ответа не было. Без вести пропал. Благодарим от всей души поисковиков. Сейчас захороним его рядом с женой, с нашей бабушкой", - приводит пресс-служба слова внука красноармейца Рашид Музафяров.