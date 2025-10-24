В Киеве и большинстве областей Украины снова вводят графики отключения света

Пользователям предлагается обращаться на сайты местных энергокомпаний

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Графики отключения света введены в Киеве и в большей части областей Украины.

"Графики почасовых отключений будут действовать в большинстве областей Украины с 07:00 до 23:00 (время совпадает с московским - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении в Telegram-канале Минэнерго Украины.

Как уточнили в национальной энергетической компании "Укрэнерго", эта мера коснется более чем 10 регионов страны, каких именно не указывается. Пользователям предлагается обращаться на сайты местных энергокомпаний. Объем применения графиков - от 1,5 до 2,5 очередей одновременно. Это значит, что света может не быть от 6 до 10 часов в сутки.

Также в течение всего дня будут действовать ограничения мощности для промышленных потребителей. Накануне в более чем 10 областях Украины так же на весь день вводились графики почасовых отключений.

Массовые многочасовые отключения света начались в ряде регионов страны, а также в Киеве с 10 октября. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. Министр энергетики Украины Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную. В последующие дни регулярно поступали сообщения о повреждении энергетической инфраструктуры, вводились аварийные и плановые графики отключений.