Трилогию о Менделееве могут использовать для углубленного изучения обществознания

Ее составили на основе антикварных прижизненных изданий и публикаций

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Трилогия экономистов Владимира Таранкова и Марины Сахаровой, составленная на основе антикварных прижизненных изданий и публикаций Дмитрия Менделеева, может быть использована школьниками для углубленного изучения обществознания в качестве дополнения к основной утвержденной программе. Об этом сообщил первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев на пресс-конференции в ТАСС, посвященной презентации трилогии.

Трилогия об авторе первой стратегии экономической независимости России состоит из трех книг: "Энциклопедия экономических трудов Д. И. Менделеева", "Менделеев. Экономическая независимость России" и "Деньги в жизни Д. И. Менделеева".

"В старшей школе <...> ребята могут выбрать обучение на социально-экономическом профиле, где обществознание преподается на углубленном уровне. И вот тут представленные сегодня книги, безусловно, могут быть использованы и, я уверен, найдут свое применение в качестве подготовки к изучению углубленного уровня обществознания в старших классах, где затрагиваются вопросы экономики и финансовой грамотности. Понятно, что обучение проходит по тем учебникам, которые утверждены, но дополнительная литература, которую учащиеся могут использовать в своей подготовке, также важна", - сказал он.

Замминистра добавил, что Менделеев одним из первых в истории российского просвещения стал говорить о финансовой грамотности, которая сейчас интегрирована в программы общего и среднепрофессионального образования.