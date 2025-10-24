В СПбГУВМ отметили рост спроса на кадры в сфере аквакультуры

В вузе связали это с бурным развитием отрасли

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 октября. /ТАСС/. Спрос на кадры в сфере аквакультуры вырос в связи с бурным развитием отрасли, только в Санкт-Петербургском государственном университете ветеринарной медицины количество контрактов на целевое обучение выросло в 2,5 раза с 2023 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Спрос на специалистов по аквакультуре в России значительно вырос на фоне бума отрасли. Количество контрактов на целевое обучение по направлению "Водные биоресурсы и аквакультура" увеличилось в 2,5 раза в 2025 году по сравнению с предыдущими двумя годами. <…> Рост спроса на кадры напрямую связан с бурным развитием российской аквакультуры, которая переживает настоящий подъем", - рассказали в вузе.

Доля направления "Водные биоресурсы и аквакультура" в общем объеме целевых контрактов СПбГУВМ выросла с 2% за последние два года до 4% в целом по вузу, а по программам бакалавриата достигла 29% в 2025 году. Пик спроса пришелся именно на текущий год, когда работодатели резко увеличили потребность в таких специалистах, отметили в вузе.

"Особенно заметен интерес к магистерским программам. В 2025 году все целевые контракты в магистратуре заключили именно по аквакультуре - по другим направлениям, включая биологию и ветеринарно-санитарную экспертизу, подобных договоров не было. Работодатели ищут кадры с научным подходом к решению профессиональных задач.

"Аквакультура развивается в России как перспективное направление, особенно на Северо-Западе, где регион лидирует по выращиванию форели в России", - рассказали в пресс-службе.

В университете подчеркнули, что в 2025 году российская аквакультура продемонстрировала положительную динамику: первый квартал производство осетровых выросло на 17,5% и составило 4,3 тыс. тонн, карповых - на 6,5% до 49 тыс. тонн. Особенно заметен прогресс в Республике Карелия, где за три месяца вырастили 7,5 тыс. тонн лососевых - на 37,2% больше, чем годом ранее. Всего за первый квартал 2025 года отечественные предприятия выпустили 164,7 тыс. тонн продукции товарной аквакультуры. При этом эксперты прогнозируют удвоение общего производства до 600 тыс. тонн ежегодно к концу десятилетия. К 2025-2028 годам ожидается выращивание 180-185 тыс. тонн лососевых.

СПбГУВМ является крупнейшим ветеринарным вузом страны, старейшим учебным заведением ветеринарного профиля в России. В университете действуют 4 факультета (ветеринарной медицины, ветеринарно-санитарной экспертизы, биоэкологии, водных биоресурсов и аквакультуры) и 22 кафедры, где обучаются более 3 тыс. студентов и аспирантов.