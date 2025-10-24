В России проведут исследование для оценки ситуации с молодыми кадрами в строительстве

Оно поможет разобраться, что формирует интерес молодых людей на старте карьеры, какие факторы осложняют их профессиональное вовлечение и какие методы привлечения, обучения и удержания сотрудников эффективны

КАЗАНЬ, 24 октября. /ТАСС/. Международный конгресс молодых архитекторов и дизайнеров (МКМ-АРХ) проведет национальное исследование строительного сектора. Это поможет оценить ситуацию с молодыми кадрами в строительстве, сообщили ТАСС в пресс-службе МКМ-АРХ.

"Международный конгресс молодых архитекторов и дизайнеров объявляет о запуске масштабного национального исследования строительного сектора России "Строительство 4.0: как новое поколение меняет правила игры". В нем примут участие не менее 500 молодых специалистов и более тысячи российских компаний, что позволит получить комплексную оценку текущей ситуации в отрасли", - говорится в сообщении.

Исследование поможет разобраться, что формирует интерес молодых людей на старте карьеры, какие факторы осложняют их профессиональное вовлечение и какие методы привлечения, обучения и удержания сотрудников эффективны. Проведение исследования начнется в ноябре 2025 года, результаты будут опубликованы весной 2026 года.

Отмечается, что исследование позволит вовлечь коммерческие компании, государственные организации, а также высшие и средние специальные учебные заведения. "Кроме того, планируется опросить самих молодых специалистов, чтобы понять, с какими проблемами они сталкиваются при трудоустройстве. Участникам предложат оценить уровень текучести персонала среди молодых сотрудников, рассказать об особенностях взаимодействия с ними", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также подчеркнули, что исследование станет первым этапом цикла аналитических проектов, запланированных МКМ-АРХ. "После изучения и систематизации полученных в ходе опроса результатов пройдет серия круглых столов, где участники обсудят итоги и проанализируют лучшие практики работы с молодыми специалистами" - добавили в пресс-службе.

"Это первая масштабная попытка взглянуть на ситуацию целиком - выяснить, в какой степени вызовы отрасли связаны с новым поколением кадров и насколько эффективно действуют существующие механизмы их вовлечения", - цитирует пресс-служба слова руководителя оргкомитета МКМ-АРХ Марии Яшенковой.