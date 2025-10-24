Курсант центра "Воин" спасла жизнь человеку с черепно-мозговой травмой

По словам медиков, если бы не своевременные и грамотные действия девушки, исход мог бы быть трагическим

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Курсант центра "Воин" 16-летняя Альбина Музыченко в Камчатском крае спасла жизнь мужчине с черепно-мозговой травмой, который лежал без сознания на улице. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе центра.

"Пострадавший находился без сознания и не отвечал на мои вопросы, но дыхание у него было сохранено. На лбу пострадавшего был массивный кровоподтек. Я перевернула незнакомца в боковое устойчивое положение, чтобы обеспечить проходимость дыхательных путей, и незамедлительно позвонила в скорую помощь, подробно описала ситуацию и ответила на все вопросы. До приезда скорой помощи отслеживала его состояние и обеспечивала безопасность", - рассказала девушка, чьи слова приводит пресс-служба.

Приехавшие врачи диагностировали у мужчины черепно-мозговую травму. Если бы не своевременные и грамотные действия девушки, обратили внимание они, исход мог бы быть трагическим.

Председатель правления центра "Воин", депутат Госдумы, Герой ЛНР Виктор Водолацкий подчеркнул, что полученные в ходе обучения навыки спасают жизни. Действия курсантов, пояснил он, являются подтверждением эффективности системы подготовки, где тактическая медицина становится прикладным инструментом спасения.