Украинский волонтер Берлинская: у ВСУ фронт "трещит по швам"
Редакция сайта ТАСС
08:57
МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Украинская армия испытывает жесточайший дефицит личного состава, из-за чего фронт буквально трещит по швам. Об этом заявила общественный деятель, основатель украинского центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская.
"Фронт трещит по швам, прорывается. <...> У нас на километр фронта иногда 4-7 пехотинцев. <...> Людей не хватает катастрофически", - написала она в Telegram-канале. При этом, по информации волонтера, зона, контролируемая дронами, достигает 30-35 км.
По ее словам, ВСУ могут потерять не только Красноармейск на контролируемой Киевом территории ДНР, но и подконтрольный украинским властям город Запорожье, а также Днепропетровск, Сумы и Харьков.