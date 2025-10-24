Украинский волонтер Берлинская: у ВСУ фронт "трещит по швам"

По словам общественного деятеля, ВС Украины могут потерять не только Красноармейск на контролируемой Киевом территории ДНР, но и подконтрольный украинским властям город Запорожье, а также Днепропетровск, Сумы и Харьков

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Украинская армия испытывает жесточайший дефицит личного состава, из-за чего фронт буквально трещит по швам. Об этом заявила общественный деятель, основатель украинского центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская.

"Фронт трещит по швам, прорывается. <...> У нас на километр фронта иногда 4-7 пехотинцев. <...> Людей не хватает катастрофически", - написала она в Telegram-канале. При этом, по информации волонтера, зона, контролируемая дронами, достигает 30-35 км.

По ее словам, ВСУ могут потерять не только Красноармейск на контролируемой Киевом территории ДНР, но и подконтрольный украинским властям город Запорожье, а также Днепропетровск, Сумы и Харьков.