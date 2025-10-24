Мурашко: обеспеченность врачами в России растет

При этом в 48 регионах показатель ниже среднего, отметил министр здравоохранения

Редакция сайта ТАСС

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Обеспеченность врачами в России за 5 лет - с 2019 по 2024 годы - увеличилась на 2,4%, однако в 48 субъектах этот показатель отмечается ниже среднего. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения за пять лет, с 2019 по 2024 годы, выросло на 2,4% и составило 38,2%. В 41 субъекте показатель [отмечается] выше среднего по РФ, но в 48 субъектах показатель ниже среднего по РФ", - следует из презентации Мурашко, представленной на Х Съезде Союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата".

Мурашко пояснил, что ситуация в регионах сильно отличается. "Это говорит о разнице в использовании доступных на сегодняшний день инструментов кадровой политики. Поэтому проблемы с каждым регионом и с каждым губернатором рассматриваются отдельно. <…> Каждому субъекту готовы лично я и департамент кадров с участием ректоров обеспечить поддержку [по вопросу привлечения кадров в здравоохранение], главное вовремя дать сигнал, какую задачу мы должны решить", - уточнил он.

Министр добавил, что обеспеченность медицинским персоналом на 10 тыс. населения при этом за пять лет составила 80,5%, что на 5,4% ниже предыдущих показателей. В 61 субъекте значение выше среднего по РФ, но в 28 субъектах - ниже среднего. "Сегодня нам удалось переломить стойкий тренд оттока специалистов. И особенно важно, что идет прирост в сельском здравоохранении, первичном звене. Все это в конечном итоге повышает доступность и своевременность оказания медицинской помощи. Пока тренд по среднему персоналу не переломлен, он стабилизирован. Но нам нужно сегодня с вами понимать, что средний медицинский персонал - это ровно такой же участник лечебного процесса", - отметил он.

Мурашко также подчеркнул, что в настоящее время наблюдается процесс "омоложения" кадров, особенно заметен рост доли врачей до 36 лет.