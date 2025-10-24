Токаев назвал "общественной болезнью" бесконечные дискуссии в интернете

Президент Казахстана назвал такую деятельность опасной общественной болезнью в стране

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев © Пресс-служба президента Казахстана/ ТАСС

АСТАНА, 24 октября. /ТАСС/. Бесконечные дискуссии в интернете с высмеиванием и очернением мнений оппонентов являются опасной общественной болезнью в Казахстане. Об этом заявил президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на мероприятии по случаю Дня Республики.

"Живя в одной стране, на нашей общей земле, мы не должны скатываться до конфликтов и раздоров. Обесценивание чьего-то труда, высмеивание чьего-то мнения, очернение кого-то - это поступки, чуждые развитому, цивилизованному обществу, и даже постыдные, за них придется держать ответ перед обществом и законом", - подчеркнул казахстанский лидер. Слова Токаева приводит его пресс-служба.

"Обсуждение в интернете, начавшееся с одной темы, порой перерастает в бесконечную дискуссию, и это превращается в явление, которое можно назвать очень опасной общественной болезнью". От такой болезни мы должны избавляться", - подчеркнул глава Казахстана.

22 октября министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева высказалась против проявлений нетерпимости и "культуры отмены" в республике в связи с ожесточенными дискуссиями в казахстанском сегменте соцсетей относительно тем, связанных с местными событиями, а также с Россией.

"Когда мы начинаем тиражировать и поддерживать людей, которые хотят все отменить - это неправильно", - сказала министр журналистам. Она указала, что "ни к чему хорошему это не приведет", подчеркнув, что от дискуссий "больше страдает малый и средний бизнес, который является основной стабильности" страны.

Ранее в казахстанском сегменте соцсетей неоднократно протекали кампании с призывом "отменить" некоторых общественных, культурных деятелей, которых упрекали либо в недостаточном патриотизме, либо в некорректных высказываниях по гендерным вопросам. В октябре пользователи соцсетей активно высказывали критические замечания в адрес местного журналиста, уроженца РФ, Асхата Ниязова, допустившего, по мнению, ряда казахстанцев, оскорбление национальных символов в юмористическом ток-шоу. В соцсетях также критиковали женский форум, организованный в Алма-Ате предпринимательницей Жанной Кан, пригласившей для участия российского спикера Алексея Ситникова. После его выступления казахстанский общественный деятель Арман Шураев призвал включить Жанну Кан и Алексея Ситникова в базу украинского сайта "Миротворец".