В Москве оборудуют пять новых плавучих причалов для электросудов

К 2030 году в столице будет оборудовано 67 причалов для электросудов

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Пять новых плавучих причалов регулярного речного транспорта разместят в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Мы продолжаем развивать регулярный речной электротранспорт. Сегодня на трех круглогодичных маршрутах работают 23 причала, еще пять новых уже отправили в столицу. Их изготавливают на судоверфи в Перми, а финальную сборку производят в Москве", - приводятся в публикации слова заммэра столицы Максима Ликсутова.

Заммэра напомнил, что причалы устанавливаются на маршрутах и вводятся в эксплуатацию после проведения необходимых испытаний и получения разрешительных документов. К 2030 году в столице будет оборудовано 67 причалов для электросудов.

Как отметили в департаменте, четыре причала разместят на четвертом регулярном речном маршруте "Киевский - Лужники", который планируется запустить в 2026 году. Еще один станет частью третьего маршрута "Новоспасский - ЗИЛ". Почти все причалы, кроме одного, имеют диаметр - 10 м, а пятый - 16 м. В зависимости от размера они могут вмещать от 40 до 80 пассажиров.