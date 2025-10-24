Посольство России прокомментировало ситуацию вокруг альпинистов на Манаслу

От непальских компетентных органов поступает противоречивая информация о положении российских альпинистов, отметил представитель посольства Александр Ивашев

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 октября. /ТАСС/. Подтвержденных данных о серьезных проблемах у российских альпинистов, совершающих спуск с вершины Манаслу (8 163 м) в Непале, нет. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь российского посольства в республике Александр Ивашев.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что альпинисты застряли на вершине Манаслу в Непале и не могут спуститься с высоты 8 163 м уже несколько дней. Вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин опроверг информацию, сообщив, что группа находится на спуске - на высоте 7 500 - 7 600 м. При этом он подтвердил, что на маршруте низкая видимость.

По словам Ивашева, от непальских компетентных органов поступает противоречивая информация о положении российских альпинистов. "Совет Непала по туризму не подтвердил, что у группы есть какие-то серьезные сложности. Вместе с тем, отдел по ликвидации последствий ЧС сообщил, что был запрос на эвакуацию", - добавил представитель посольства. "На данный момент мы можем сообщить, что туркомпания, занимавшаяся организацией восхождения, Himalayan Guides не получала информацию о проблемах со спуском, но там подтвердили, что группа не выходит на связь с позавчерашнего дня", - отметил он.

В свою очередь, Сергей Сотников - основатель клуба "Эльбрус эксперт", один из членов которого сейчас находится на Манаслу, рассказал ТАСС, что погодные условия на вершине сложные. "Температура минусовая, дует сильный ветер, плохая видимость, поэтому спуск идет тяжело". Касаясь запроса на эвакуацию, собеседник агентства отметил, что, "скорее всего, это была плановая связь со спасателями, потому что во время таких экспедиций эта связь регулярно поддерживается". "Они не застряли, а плавно идут вниз", - констатировал он.

В среду группа российских альпинистов с инструктором Виталием Шипиловым в команде с Андреем Васильевым, Сергеем Кондрашкиным, Натальей Белянкиной, Кириллом Эйземаном впервые поднялась на Манаслу по новому маршруту по юго-западной стене. В тот день Васильев вышел на связь и сообщил, что они спустились в палатку.

На восьмой по высоте пик планеты - непальскую гору Манаслу, чье название переводится с санскрита как "Гора духов", на сегодняшний день проложено около десяти различных маршрутов, однако для коммерческих и большинства спортивных экспедиций превалирует один - по северо-восточному склону. Юго-западная стена представляет собой отвесный, технически сложный склон, восхождение на который требует высочайшего мастерства.