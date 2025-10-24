В Приморье около 15 тыс. собак чипированы в системе Россельхознадзора

Это обязательная процедура

ВЛАДИВОСТОК, 24 октября. /ТАСС/. Около 15 тыс. питомцев из Приморского края уже чипировали в запущенной Россельхознадзором системе "Хорриот". Об этом на пресс-конференции в РИЦ "ТАСС Дальний Восток", посвященной введению новых требований к содержанию домашних животных и порядке регистрации на территории Приморского края, сообщила главный ветеринарный врач клиники "Здравушка" Елена Фирсова.

"На данный момент в "Хорриоте" в Приморье чипировано 14 843 тысячи собак. Это обязательная процедура. Это проблема многих людей, что они думают, не надо чипировать собаку, и ходят с ней гулять. На данный момент все граждане, имеющие животных, именно собак, должны их обязательно чипировать. Система "запущена Россельхознадзором в 2021 году для учета поголовья животных в домашнем владении, дает возможность минимизации риска кражи и перепродажи и также поиска домашних животных, в данном случае собак. В ней отслеживается также владелец животного, вакцинация и его перемещение", - сказала она.

По ее словам, рассматривается вопрос о введении новых требований к содержанию домашних животных. "Будет принято решение о том, чтобы собаки, с которым мы выходим гулять, обязательно были на поводке, в ошейнике и наморднике. То есть сейчас это входит в обязательный порядок", - указала Фирсова.

Инструктор по послушанию, аджилити и танцам с собаками Молодежного спортивно-кинологического центра "Фаворит" Ольга Галкина отметила, что о питомце необходимо заботиться и уделять ему достаточно времени. "Что относится к содержанию собак? Хозяин будущей собаки должен понимать, что она -не игрушка и не тот же хомячок в клетке, у собаки есть пространство. Она имеет даже свое мнение, и это мнение она нам высказывает поведением дома. В первую очередь хозяин должен понимать, что собакой нужно заниматься. У нее должен быть собственный угол у себя дома: клетка или коврик, где у нее будет собственная миска с едой, игрушки. Также важно обязательно делать прививки", - посоветовала эксперт.