Чернышенко отметил вклад вуза РФ и КНР в Шэньчжэне в научную кооперацию стран

Университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне - проект правительства города, Пекинского политехнического института и Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова

ШЭНЬЧЖЭНЬ, 24 октября. /ТАСС/. Ученые совместного российско-китайского университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне реализуют проекты, которые вносят значимый вклад в развитие научной кооперации двух стран, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, приветствуя участников проходящей в Китае Открытой недели науки БРИКС+ (проект "Наука 0+").

"Передовые исследовательские проекты университета вносят большой вклад в научную кооперацию России и Китая. Это общая инвестиция в будущее науки", - отметил Чернышенко в своем видеообращении к участникам недели науки, которое было показано на проходящей в пятницу торжественной церемонии открытия фестиваля "Наука 0+".

Он также напомнил, что сегодня в совместном вузе России и Китая обучаются уже около 5 тыс. студентов и аспирантов, которые осваивают более 70 актуальных образовательных программ.

"В рамках Открытой недели вас ждут увлекательные лекции ведущих ученых, практические занятия и мастер-классы, деловые и творческие мероприятия и, конечно, много живого и интересного общения друг с другом. Я благодарю ректора МГУ Виктора Антоновича Садовничего и руководство совместного российско-китайского университета за организацию этого значимого проекта", - добавил вице-премьер, выразив уверенность в том, что инициатива послужит дальнейшей популяризации научного знания и росту престижа профессии ученого.

Суперкомпьютер, робототехника и ИИ

В МГУ-ППИ разрабатываются передовые технологии в области искусственного интеллекта, робототехники, микроэлектроники, беспилотного транспорта и цифровой безопасности. На базе университета работают лаборатории новых материалов, нанофотоники, биоинформатики, инженерной биологии, поведенческой экономики, суперкомпьютерных технологий и многие другие, отметил в своем видеообращении ректор МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий.

"Уверен, мероприятия Открытой недели "Наука 0+" и Фестиваля знаний станут источником новых идей и полезных контактов для всех, кто придет на наши площадки", - добавил Садовничий.

Глава Университета МГУ-ППИ Ли Хэчжан в своем выступлении напомнил, что Открытая неделя науки - часть ежегодного Фестиваля знаний, науки и культуры, который длится более месяца.

"Открытая неделя "Наука 0+"является ключевым событием фестиваля. В ее рамках сотни экспертов и ученых из Китая и России проводят академические дискуссии и доклады, российские команды по популяризации науки представляют уникальные научные шоу и интерактивные мастер-классы, а китайские и российские художники организуют художественные выступления. За три предыдущих фестиваля было проведено более 500 мероприятий, в которых приняли участие свыше 300 экспертов и ученых, включая более 40 академиков из Китая и России, а общее число участников превысило 700 000 человек", - заключил он.

Совместный вуз РФ и КНР

Университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне - проект правительства города, Пекинского политехнического института и Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Это первый совместный университет, созданный Китаем и Россией. Меморандум о взаимопонимании между министерствами образования двух стран был подписан в мае 2014 года в рамках официального визита президента РФ Владимира Путина в КНР. В сентябре 2017 года в вузе прошли первые занятия. Постоянный кампус университета был открыт в 2019 году, его площадь составляет 33 га. Одним из элементов комплекса является корпус, повторяющий облик главного здания МГУ в Москве.

Сейчас в Университете МГУ-ППИ обучаются около 5 тыс. человек, из которых 600 - это студенты из России, Белоруссии и других стран.

О фестивале

Открытые недели науки стран БРИКС организуются под эгидой международного фестиваля "Наука 0+" в рамках федерального проекта "Популяризация науки и технологий" государственной программы "Научно-технологическое развитие РФ". В Китае основные мероприятия недели науки, включающие форумы, круглые столы, лекции и научные шоу, проходят с 22 по 26 октября на базе МГУ-ППИ и ряда других организаций Шэньчжэня и соседних городов.

Фестиваль "Наука 0+"проводится с 2006 года в России и за рубежом по инициативе главы МГУ Виктора Садовничего. В этом году он проходит в 20-й раз и будет организован в 10 странах. ТАСС - генеральный информационный партнер фестиваля.