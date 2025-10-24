В Ленобласти на территории больницы нашли останки времен ВОВ

Место осмотрели с участием представителя поискового отряда "Невский рубеж"

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 октября. /ТАСС/. Следственный комитет в Ленинградской области начал проверку после обнаружения человеческих останков, предположительно, времен Великой Отечественной войны на территории больницы в городе Кировске. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"Следственным отделом по городу Кировску СУ СК России по Ленинградской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения на территории больничного городка в городе Кировске Ленинградской области скелетированных останков человека, по предварительной информации, времен Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.

Место нахождения останков было осмотрено с участием представителя поискового отряда "Невский рубеж". Следствие назначило судебные медико-криминалистические экспертизы для установления возраста, пола погибшего и причины смерти.