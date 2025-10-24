ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Москалькова рассчитывает на возвращение курян с Украины до Нового года

Уполномоченный по правам человека в РФ сообщила, что пока конкретной даты их приезда нет
10:20
обновлено 10:54

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Остающиеся в украинских Сумах куряне могут вернуться в РФ до Нового года, считает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Пока конкретной даты их возвращения нет. Обязательно, я думаю, что это будет в этом году. И мы не получаем отрицательного ответа со стороны Украины. Очень хотелось бы, чтобы это случилось до Нового года", - сказала Москалькова журналистам. 

