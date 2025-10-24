"Читай-города": в РФ в октябре почти на 40% вырос интерес к азиатской литературе

По данным исследования сети книжных магазинов, лидером такой литературы стала Япония

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Сеть книжных магазинов "Читай-город" провела исследование, в ходе которого отметила рост интереса к азиатской литературе среди российских читателей в октябре 2025 года. Продажи азиатских книг увеличились на 37% по сравнению с октябрем 2024 года, сообщили ТАСС в пресс-службе "Читай-города".

"Тенденция к росту популярности азиатской литературы наблюдается на протяжении уже нескольких месяцев, что свидетельствует о формировании устойчивого интереса у российской читательской аудитории", - говорится в сообщении.

Лидером азиатской литературы стала Япония. Одним из наиболее популярных авторов является Гэнки Кавамура и Харуки Мураками. "Только в октябре было продано более 8 тысяч экземпляров книги "Если все кошки в мире исчезнут", - подчеркнули в пресс-службе. Она же стала лидером продаж азиатской литературы в октябре.

Второе место у читателей занимает Китай. В "Читай-городе" отметили, что покупателей привлекают динамичные сюжеты и атмосфера китайских романов. Прист "Безмолвное чтение Т. 3" занял первую строчку продаж в этом сегменте.

На третьем месте среди лидеров стран находится Корея. В октябре самой продаваемой книгой стала манхва "Я стал отбросом графской семьи Т. 2" авторства Ю Ре Хан. Особое внимание в корейской литературе читатели уделяют жанру нон-фикшн, особенно к серии книг "Spring". Если сравнить продажи за октябрь 2025 и 2024 года, то рост увеличился почти в шесть раз. В этом разделе наибольшей популярностью пользуется книга "Я слишком много думаю. Как я избавилась от тревожных мыслей" авторства Хэ Нам Ким.