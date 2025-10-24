Посольство РФ: ситуация с альпинистами на Манаслу не является критической

В диппредставительстве отметили, что "Совет Непала по туризму сообщил об отсутствии целевых запросов от российской группы, отметив при этом готовность оказать необходимое содействие в случае обращения"

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 октября. /ТАСС/. Ситуация, сложившаяся у совершающих спуск с вершины Манаслу (8 163 м) в Непале российских альпинистов, на этот момент не относится к категории критических. Об этом сообщило посольство РФ в гималайской республике в своем Telegram-канале.

"По данным непальской стороны, ситуация с российскими альпинистами, столкнувшимися со сложными погодными условиями при спуске с горы Манаслу, в настоящий момент не является критической", - сказано в сообщении.

Как отметили в диппредставительстве, "Совет Непала по туризму сообщил об отсутствии целевых запросов от российской группы, отметив при этом готовность оказать необходимое содействие в случае обращения". "Находимся в постоянном контакте со спасательными службами и туроператором, организовавшим восхождение, и внимательно следим за развитием ситуации", - подчеркнули в посольстве.

В среду группа российских альпинистов с инструктором Виталием Шипиловым в команде с Андреем Васильевым, Сергеем Кондрашкиным, Натальей Белянкиной, Кириллом Эйземаном впервые поднялась на Манаслу по новому маршруту по юго-западной стене. В тот день Васильев вышел на связь и сообщил, что они спустились в палатку.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что альпинисты застряли на вершине Манаслу в Непале и не могут спуститься с высоты 8 163 м уже несколько дней. Вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин опроверг информацию, сообщив, что группа находится на спуске - на высоте 7 500 - 7 600 м. Он подтвердил, что на маршруте низкая видимость.

На восьмой по высоте пик планеты - непальскую гору Манаслу, чье название переводится с санскрита как "Гора духов", на сегодняшний день проложено около десяти различных маршрутов, однако для коммерческих и большинства спортивных экспедиций превалирует один - по северо-восточному склону. Юго-западная стена представляет собой отвесный, технически сложный склон, восхождение на который требует высочайшего мастерства.