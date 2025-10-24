Пушилин потребовал привести в порядок документы для ввода жилого дома в Авдеевке

Обращение главы ДНР направлено к местным властям

Редакция сайта ТАСС

Глава ДНР Денис Пушилин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

ДОНЕЦК, 24 октября. /ТАСС/. Глава ДНР Денис Пушилин потребовал у местных властей за неделю привести в порядок документы для ввода жилого дома и административного здания в некогда прифронтовой Авдеевке. Строения были возведены несколько месяцев назад, но не получили разрешительные документы из-за бюрократии.

Авдеевка и прилегающие к ней территории были освобождены в 2024 году.

"Потребовал в срочном порядке устранить проволочки, которые мешают ввести в эксплуатацию многоквартирный дом и административное здание в Авдеевке. Дал распоряжение рассмотреть вопрос приемки долгожданных объектов на заседании оперативного штаба. <…> Местные власти в кратчайшие сроки обязаны привести в порядок документы на оба объекта. Чтобы на следующей неделе открыть администрацию для сотрудников и посетителей, а также заселить 38 семей в новый дом", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.

Он добавил, что "из-за бюрократии на местах эти строения до сих пор не введены в эксплуатацию". При этом, объекты были полностью восстановлены при помощи Ямало-Ненецкого автономного округа несколько месяцев назад.

"Хочу напомнить местным властям: ваша главная задача сегодня - как можно быстрее наладить жизнь в Авдеевке, растерзанной обстрелами. А тянуть с запуском готовых новых объектов, когда сотрудники МФЦ и соцслужб принимают людей в подвальных помещениях, а сами горожане живут в полуразрушенных домах - это преступная халатность! Жители Авдеевки давно ждут, когда откроется новое административное здание. В нем, помимо органов местного самоуправления, будут располагаться социальные службы, МФЦ, ЗАГС", - отметил глава региона.