Минздрав поддержал признание гепатитов В и С опасными для миграции

Соответствующее предложение поступило от вице-спикера Госдумы Ирины Яровой

Редакция сайта ТАСС

© Кирилл Зыков/ АГН "Москва"

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Минздрав РФ поддержал предложение вице-спикера Госдумы Ирины Яровой о включении гепатита В и С в перечень опасных заболеваний, наличие которых должно проверяться при въезде мигранта в РФ. Об этом сообщили в пресс-службе вице-спикера.

"Министерство здравоохранения РФ поддержало предложение Ирины Яровой о том, что необходимо расширить перечень опасных заболеваний для целей миграции, включив в него гепатит B и C. Соответствующие изменения в порядок медосвидетельствования для целей миграции уже размещены профильным министерством на федеральном портале нормативных правовых актов", - говорится в сообщении.

Яровая напомнила, что в сентябре 2024 года Минздраву было предложено включить гепатит В и С в перечень инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих. "То, что Минздрав поддержал данное предложение и отразил это в порядке медицинского освидетельствования, создаст дополнительные условия и гарантии безопасности для граждан Российской Федерации", - отметила вице-спикер Госдумы, ее слова приводит пресс-служба.

В рамках работы комиссии Госдумы по вопросам миграционной политики готовится еще целый перечень мер, направленных на защиту здоровья граждан России, добавила Яровая.