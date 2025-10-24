Сестра российского альпиниста с Манаслу рассказала ТАСС о ситуации со спуском

По словам Анны Кондрашкиной, что пострадавших нет, спуск начали накануне

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 октября. /ТАСС/. Пострадавших в группе российских альпинистов, совершающих спуск с вершины Манаслу в Непале, нет, все здоровы. Об этом рассказала ТАСС сестра участника экспедиции Сергея Кондрашкина.

"Сразу же хотела прокомментировать информацию, что они не могут спуститься уже несколько дней. Нет, это не так, спуск они начали вчера. Маршрут сложный, видимость сложная, погодные условия оставляют желать лучшего. Поэтому следим за спуском. Крайняя информация была вчера от Андрея Васильева. Все здоровы, все живы. Сейчас задача - безопасно спуститься", - сказала Анна Кондрашкина.

В свою очередь президент Федерации альпинизма Санкт-Петербурга Татьяна Тимошенко уточнила ТАСС, что этот поход является коммерческой экспедицией. "Члены этой команды не являются членами Федерации альпинизма Санкт-Петербурга", - сказала она.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что альпинисты застряли на вершине Манаслу в Непале и не могут спуститься с высоты 8 163 м уже несколько дней. Вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин позднее опроверг информацию, сообщив, что группа находится на спуске - на высоте 7 500 - 7 600 м. Он подтвердил, что на маршруте низкая видимость.