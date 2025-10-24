В Севастополе заработали терминалы для оплаты проезда по биометрии лица

Это первый регион РФ, где применяется такая система для водного транспорта

Редакция сайта ТАСС

СЕВАСТОПОЛЬ, 24 октября. /ТАСС/. Терминалы для оплаты проезда в морском общественном транспорте по биометрии лица начали работы в Севастополе. Это первый регион РФ, где применяется такая система для водного транспорта, сообщил в своем Telegram-канале исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя Павел Иено.

"Севастополь стал первым регионом в России, где оплатить проезд "улыбкой" можно в морском общественном транспорте - катерах и паромах. Этот сервис доступен на трех городских причалах - в Артбухте, Графской пристани и площади Захарова, где установлено 12 биотерминалов. Лично протестировал улыбчивую биометрическую систему и хочу сказать - это удобно, быстро, безопасно. Надеюсь, этот инновационный метод позволит пассажирам сэкономить свое время", - написал Иено.

Он добавил, что при этом льготники пока продолжат пользоваться социальными картами. Но в будущем и они смогут получать билет на проезд по биометрии.

В свою очередь в пресс-службе Юго-Западного банка Сбербанка уточнили, что биометрия для оплаты проезда в России теперь развивается во всех видах транспорта: наземном (автобусы, троллейбусы и трамваи), подземном (метро), а теперь и в морском. Платить по биометрии на терминалах Сбера могут клиенты любых банков, это занимает несколько секунд, а данные надежно защищены.

По информации банка, в Севастополе практически все пассажиры транспорта пользуются безналичными способами оплаты: с начала этого года банковской картой проезд оплатили 2 млн человек - 55% пассажиров, 1 млн - 29% - использовали льготные транспортные карты, 14% - транспортные карты и проездные на месяц. Наличными воспользовались лишь 2% рассчитывавшихся.

"В прошлом году в партнерстве с правительством Севастополя и ЕГКС мы оборудовали и технологически обеспечили весь общественный автотранспорт города надежной и удобной системой безналичной оплаты проезда. Сегодня открываем для пассажиров морского транспорта новые возможности комфортной жизни и отдыха на Крымском полуострове. На трех городских причалах уже установили 12 биотерминалов "Сбера". До конца 2025 года комплексно и всесторонне тестируем систему. По итогу - проанализируем эффективность, варианты масштабирования, внедрения оплаты улыбкой и на других видах общественного транспорта Севастополя", - приводятся в сообщении слова управляющего отделением Сбербанка в Крыму и Севастополе Андрея Подсвирова.