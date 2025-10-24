В Подмосковье почти 3 млн человек прошли вакцинацию от гриппа

Сделать прививку можно в поликлинике по месту прикрепления, а также в мобильных комплексах, которые выезжают в самые оживленные места в городских округах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Порядка 3 млн жителей Московской области сделали прививку от гриппа в рамках сезонной вакцинации. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"В наших силах защититься от гриппа и его опасных осложнений. Для этого надо пройти вакцинацию. Помните, что на выработку иммунитета нужно время, поэтому поспешите на прививку. Выбор в пользу вакцинации сделали почти 3 млн жителей Подмосковья", - привели в тексте слова зампреда правительства - министра здравоохранения региона Максима Забелина.

В пресс-службе рассказали, что сделать прививку от гриппа можно в поликлинике по месту прикрепления, а также в мобильных комплексах, которые выезжают в самые оживленные места в городских округах. Помимо поликлиники, поставить прививку ребенку можно в детском саду или школе.

Отмечается, что перед вакцинацией врач проведет осмотр и направит на прививку. Записаться на прием к специалисту можно через портал госуслуг, по телефону 122 или через чат-бот в Telegram.