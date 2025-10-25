Нуждается ли кишечник в чистке от токсинов?

Сульфат магния — это соль с осмотическим эффектом. Попадая в кишечник, она притягивает воду, размягчает стул, усиливает перистальтику и вызывает слабительный эффект. Магнезия применяется для подготовки к операциям, а также при отравлении тяжелыми металлами для промывания желудка. Однако у этого препарата есть ощутимые побочные эффекты и противопоказания: в частности, его нельзя принимать при болезнях ЖКТ и детям до 18 лет.

Научных доказательств того, что кишечник, печень и почки нуждаются в чистке или детоксе, нет. Эти органы способны сами избавляться от вредных веществ. Врачи не рекомендуют очищающие диеты, клизмы, а также чаи и добавки здоровым людям и тем более пациентам с хроническим заболеваниями, поскольку они могут только ухудшить их состояние. В частности, использование слабительных без назначения врача может вызвать диарею и обезвоживание.

"Никакие чистки кишечнику не требуются, — констатирует врач-гастроэнтеролог сети клиник DocMed, автор блога о доказательной медицине Александр Приказчиков. — Если у человека регулярный стул — это и есть очищение кишечника и никаких дополнительных мер не требуется. Если же у человека запор, то надо лечить его у врача". Рекомендации детокса, советы регулярно чистить кишечник и тому подобные рецепты не имеют под собой научных оснований, это мракобесие и "развод на деньги", подчеркивает эксперт.

"Сульфат магния раньше использовался как слабительное средство. Сейчас его тоже могут применять с этой целью. Однако в наши дни в большинстве случаев он используется для лечения эклампсии и преэклампсии у беременных для снятия судорожного синдрома и других проявлений этого состояния. Сульфат магния мы сейчас не применяем, поскольку существуют более безопасные слабительные средства", — поясняет Александр Приказчиков. Магнезия же является мощным слабительным, которое может привести к обезвоживанию, а также к потере электролитов (калия и натрия), что, в свою очередь, может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, особенно у пожилых людей. "Понятно, что в сети TikTok это делают в основном молодые люди. Однако на фоне потери электролитов риск сердечно-сосудистой патологии все равно возрастает", — предупреждает гастроэнтеролог.