В Петербурге ожидается теплая погода

В выходные максимальная температура составит плюс 10-12 градусов

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 октября. /ТАСС/. Теплая погода придет в Петербург 25 и 26 октября. В эти дни ожидается до плюс 12 и до плюс 10 градусов соответственно. Прогноз на предстоящие выходные опубликовал в своем Telegram-канале главный синоптик города Александр Колесов.

"В субботу днем в Санкт-Петербурге сухо и очень тепло, максимальная температура до плюс 10-12 градусов. В воскресенье временами дождь, но тоже тепло, хотя максимальная температура воздуха днем будет только до плюс 10 градусов", - отметил Колесов.

Из-за облачности солнца в эти дни не будет видно, добавил он. В ночные часы тоже будет тепло - плюс 7-9 градусов.