В Ясиноватой ДНР восстановят поврежденный при атаке ВСУ дом

На время ремонта людей поселят в пункт временного размещения

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 24 октября. /ТАСС/. Строители 25 октября начнут работы по восстановлению многоквартирного дома в Ясиноватой Донецкой Народной Республики (ДНР), который был сильно поврежден при атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). В нем укрепят перекрытия верхних этажей и отремонтируют крышу, людей поселят на время ремонта в пункт временного размещения, сообщил в своем Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин.

"Сегодня в Ясиноватой у крыльца местной администрации ко мне подошла Анна Александровна. Дом женщины сильно пострадал в результате недавней атаки на город. Разрушена крыша, вылетели стекла, обрушилась часть подъезда и лестничные пролеты на верхних этажах. Доступ в квартиры у некоторых жильцов заблокирован - люди остались без документов и вещей первой необходимости. Поручил министру строительства и ЖКХ ДНР Владимиру Дубовке провести экспертизу и приступить к восстановлению дома", - написал Пушилин.

Он добавил, что в ходе работ строители укрепят плиты перекрытий между пятым и четвертым этажами и лестничный марш, закроют тепловой контур и отремонтируют кровлю. "Уже завтра к месту ЧП приедет строительный кран. Продолжим разбирать завалы, поможем в поиске документов. На время работ жильцов верхних этажей разместим в ПВР", - отметил Пушилин.

Также он сообщил, что провел встречу с жителями некогда прифронтового города. Один из главных вопросов, который задавали люди, был вопрос организации транспортного сообщения между малыми населенными пунктами и городами - Ясиноватой, Горловкой и Макеевкой. Глава региона поручил министру транспорта региона проработать запуск максимально безопасных маршрутов.

"В Верхнеторецком и Красном Партизане остро стоит вопрос обеспечения мобильной связью. Оперативно займемся решением проблемы. Также не во всех населенных пунктах еще восстановлено электроснабжение. Этот вопрос уже решаем. Завершили работы по подключению света в Васильевке, далее зайдем в Верхнеторецкое", - также сообщил Пушилин.