Кипшидзе: условия современного города не располагают к созданию многодетной семьи

По словам зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата, реальность заключается в том, что в условиях городской жизни создается общество бездетных людей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Современный город не имеет условий для жизни многодетной семьи и не способствует ее расширению, эту печальную реальность необходимо осознавать и исходить из нее, заявил зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе на форуме "Отцы за жизнь".

"Городская жизнь, к сожалению, пока не демонстрирует способности к воспроизводству населения. Это печальная реальность, мы должны ее осознавать и принимать во внимание. И сказать, что мы сейчас в однокомнатной квартире поставим семь лавок, и там будут все сидеть, это, скажем так, нечестно. Потому что в условиях сельской жизни это, конечно, было не так - там было намного больше пространства", - сказал он в ходе пленарного заседания форума.

Кипшидзе обратил внимание на замечание патриарха Московского и всея Руси Кирилла о массовом строительстве чрезмерно малых квартир, не подходящих для семей с детьми "Святейший патриарх говорил, что если посмотреть на то, какое жилье строится, то практически не строится даже банальных трехкомнатных квартир, которые создают хоть какие-то условия для жизни <...> семьи с двумя или тремя детьми", - добавил представитель Церкви.

Кипшидзе отметил, что современная концепция семьи исходит из образа многодетности, присущей XIX веку, однако не учитывает обоснованность большого числа детей в тех условиях. "Я не буду вдаваться в подробности, но думаю, что любому историку, любому социологу понятно, что аграрная Россия, которая существовала в те времена, которые мы любим идеализировать, строилась в том числе на том, что многодетность является конкурентным преимуществом. Семья, в которой было много детей, много работников, являлась конкурентной по отношению к другим семьям", - подчеркнул он.

По его словам, уважение к семьям того периода не отменяет необходимости соотноситься с современной реальностью и "не строить воздушных замков". "Реальность заключается в том, что в условиях городской жизни создается общество бездетных людей", - заключил представитель Русской православной церкви.