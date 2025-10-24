В Сибири ожидается потепление

Днем температура воздуха будет держаться в диапазоне от 3 до 15 градусов

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 24 октября. /ТАСС/. Потепление с умеренными температурными перепадами прогнозируется в большинстве регионов Сибири с 25 по 27 октября. По данным региональных ЦГМС, УГМС и Гидрометцентра, днем температура воздуха будет держаться в диапазоне от 3 до 15 градусов, а ночью опустится до минус 12 градусов. Местами возможны слабые осадки и туманы.

Переменная облачность без осадков будет в Новосибирской области, в отдельных районах возможны туманы и изморозь. Днем воздух прогреется до плюс 8 градусов, а ночью похолодает до минус 6 градусов, ветер будет слабый. В воскресенье на Крайнем Севере области пройдут небольшие осадки. В Томской области местами пройдут осадки - ночью в виде мокрого снега, днем - в виде дождя. Температура днем достигнет плюс 7 градусов, ночью опустится до минус 5 градусов.

В Кемеровской области синоптики прогнозируют сухую погоду. Днем ожидается до плюс 15 градусов, ночью - до минус 7 градусов, местами до минус 12 градусов. В воскресенье днем возможны небольшие дожди. В Алтайском крае осадков не ожидается. Днем будет до плюс 11 градусов, ночью - до минус 6 градусов. В Республике Алтай также без осадков, днем до плюс 17 градусов, местами до плюс 7 градусов. Ночью в высокогорье температура может упасть до минус 12 градусов.

По данным Обь-Иртышского УГМС, в Омской области 25-26 октября установится облачная погода без осадков. Днем воздух прогреется до плюс 6 градусов, а в ночь на 26 октября местами возможен туман. В Иркутской области ожидается переменная облачность без осадков. На дорогах сохраняются снежный накат и гололедица. Ночью прогнозируется до минус 15 градусов, при прояснении - до минус 22 градусов. Днем будет значительно теплее: от минус 3 до плюс 9 градусов.

В Красноярском крае, Хакасии и Туве, по данным Среднесибирского УГМС, будет облачная погода без осадков с температурой днем до плюс 9 градусов. Однако синоптики предупреждают о возможных опасных явлениях. На юге Таймыра до 26 октября ожидаются порывы штормового ветра 17-22 м/с и метель. В центральных и южных районах Красноярского края, Хакасии и Туве из-за ночных заморозков на дорогах прогнозируется гололедица. В горных районах Красноярского края и Хакасии до 27 октября сохраняется лавинная опасность.