В МЭР не возражают против идеи льгот для офисов за создание детских комнат

В соответствии с трудовым законодательством работодатель обязан по установленным нормам оборудовать для работников помещения для приема пищи и комнаты для отдыха в рабочее время, "включая комнату для кормления ребенка"

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ не имеет концептуальных возражений против идеи предоставления льгот собственникам бизнес-центров, организующим детские комнаты при офисах. Это следует из ответа замминистра Михаила Каминского на обращение первого зампреда комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяны Буцкой ("Единая Россия"). Документ есть в распоряжении ТАСС.

Ранее Буцкая предложила Минэкономразвития проработать вопрос предоставления налоговых льгот или субсидий для арендодателей и собственников бизнес-центров, чтобы стимулировать создание детских комнат и пространств для временного пребывания детей.

"Минэкономразвития России не имеет концептуальных возражений относительно указанного предложения при наличии бюджетных возможностей и разработке конкретных механизмов поддержки таких собственников (арендодателей) бизнес-центров", - указано в ответе замминистра. При этом он добавил, что профильным ведомством, отвечающим за бюджетную и налоговую политику, является Минфин.

Кроме того, из ответа замминистра следует, что в соответствии с трудовым законодательством работодатель обязан по установленным нормам оборудовать для работников помещения для приема пищи и комнаты для отдыха в рабочее время, "включая комнату для кормления ребенка". Таким образом, "деятельность по формированию комнаты для временного пребывания ребенка работающего родителя входит в ведение работодателя", подчеркнул замглавы МЭР.