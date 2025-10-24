В Крыму заменят 250 трансформаторных подстанций

В первую очередь это коснется городов и районов, откуда поступает наибольшее количество жалоб на нестабильное электроснабжение

Редакция сайта ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 октября. /ТАСС/. В Республике Крым заменят порядка 250 трансформаторных подстанций в 2026 году, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

"ГУП "Крымэнерго" в 2026 году планирует заменить порядка 250 трансформаторных подстанций. В первую очередь это будет сделано в тех городах и районах, откуда поступает наибольшее количество жалоб граждан на нестабильное электроснабжение. До конца 2025 года должно быть ликвидировано отставание от плана-графика по замене ТП, возникшее по техническим причинам", - написал он в своем Telegram-канале, добавив, что за полгода предприятию удалось сэкономить почти 400 млн рублей, за счет которых планируется обновить материально-техническую базу.

Ни в одном из подразделений предприятия нет просроченных договоров по технологическим присоединениям к электросетям, где нет необходимости устанавливать новые объекты электросетевого хозяйства. Однако сохраняется отставание по договорам, где нужно возводить новые объекты, отметил Аксенов.