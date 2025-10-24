У яков из ямальского парка "Ингилор" родился первенец

Привезенные из подмосковного питомника животные обитают на Ямале полтора года

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. У яков, которые почти полтора года обитают в природном парке "Ингилор" в Ямало-Ненецком автономном округе, родился первый детеныш. Об этом сообщили в региональном правительстве.

"Яки, обитающие в природном парке "Ингилор", дали первое потомство. Трех самок и одного самца привезли на Ямал в апреле 2024 года из подмосковного питомника "Диво-Птица". И вот спустя меньше полутора лет появился первенец. Рождение ячонка говорит о том, что [животные] успешно адаптируются", - говорится в сообщении.

Яки живут в огромных по площади вольерах "Ингилора" вместе с бизонами, лошадьми приобской породы и большим стадом овцебыков.

Площадь парка "Ингилор" составляет почти до 1 млн га. На его территории в вольерном комплексе содержится более 120 особей овцебыка, порядка 80 особей за последние пять лет были выпущены в дикие условия - ямальский питомник признан самым крупным в мире.