В КБР порядка 70 льготников получили жилищные сертификаты в 2025 году

Речь идет о льготной категории граждан старше 23 лет, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

НАЛЬЧИК, 24 октября. /ТАСС/. Более 70 человек, относящихся к категории детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, чей возраст превышает 23 года, получили сертификаты на приобретения жилья в Кабардино-Балкарии в 2025 году. Об этом ТАСС сообщил заместитель министра просвещения и науки КБР Ачемез Мокаев.

"Было подано около 96 заявлений на выдачу сертификатов от граждан старше 23 лет в этом году. И на сегодняшний день мы уже чуть более 70 сертификатов выдали", - отметил Мокаев.

Речь идет о льготной категории граждан старше 23 лет, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которых государство обязуется обеспечить жильем. Сейчас их в регионе насчитывается свыше 700 человек.