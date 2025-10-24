FAZ: более половины жителей ФРГ считают, что соцпособия делают людей ленивыми

Среди опрошенных немцев, получающих социальные выплаты, 30% согласны с этим утверждением

БЕРЛИН, 24 октября. /ТАСС/. Большинство жителей Германии полагают, что выплаты социальных пособий делают людей ленивыми. Об этом свидетельствуют результаты анализа, проведенного Институтом исследований рынка труда и профессий ФРГ (IAB), пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

В опросе приняли участие около 5 тыс. человек. По его данным, почти две трети работников с низким и средним уровнем дохода (64%) считают, что социальные пособия являются источником пассивности. Противоположное мнение выразили менее 20% опрошенных. Среди работников с более высоким уровнем дохода точка зрения о том, что система соцвыплат делает людей ленивыми, менее распространена. Однако даже в этой группе более 50% респондентов согласились с таким утверждением.

В верхней прослойке среднего класса так думает 61%. Однако респонденты, которые получают социальные пособия, придерживались иных взглядов. Так, 30% из этой группы согласились с утверждением о том, что пособия способствуют лени, 42% так не считают.

В целом, как выяснили исследователи, отношение к социальному государству в Германии остается скорее позитивным. Лишь четверть опрошенных высказались о нем критически, 31% назвали его полезным и недорогим, большинство опрошенных - полезным, но чересчур дорогим. "Те, кто мало зарабатывает, несмотря на работу, особенно остро ощущают противоречие между работой и стабильностью", - прокомментировал результаты эксперт IAB Йенс Штегмайер. Более того, по его словам, у таких людей "особенно сильна потребность в справедливости, основанной на результатах".

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц объявил о реформе программы так называемого гражданского пособия (Bürgergeld). Оно будет заменено на так называемое базовое обеспечение (Grundsicherung). Согласно новым правилам, если получатель пособия пропускает встречи в центре по трудоустройству, то размер выплат ему будет значительно сокращен. Если он пропустит визит в центр по трудоустройству три раза, то выплата пособия полностью прекратится.

3 августа газета Bild сообщила, что Германия потратила в 2024 году рекордные €46,9 млрд на выплату гражданских пособий. Из них €22,2 млрд получили лица без паспортов ФРГ, а в числе иностранных получателей Bürgergeld преимущественно были украинцы. В 2024 году им было выплачено около €6,3 млрд.