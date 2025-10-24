Ямальские многодетные семьи получат выплаты ко Дню Матери

Выплата положена женщинам, родившим и воспитавшим пять и более детей

МОСКВА. 24 октября. /ТАСС/. Многодетные семьи Ямало-Ненецкого автономного округа, в которых воспитываются пять и более детей, получат единоразовые выплаты ко Дню Матери. Об этом сообщили в департаменте социальной защиты населения региона в национальном мессенджере Max.

"Ко Дню Матери многодетные семьи округа получат единовременную выплату. [Выплата] положена женщинам, родившим и воспитавшим 5 и более детей, сумма выплаты - 1 330 рублей на каждого ребенка", - говорится в сообщении.

Отмечается. что выплату каждая семья получит автоматически, если уже состоит на учете в соцзащите, если нет - необходимо подать заявление на "Госуслугах".

День матери в 2025 году в России будет отмечаться 30 ноября.