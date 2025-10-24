Збруева выписали из больницы

Народный артист РСФСР покинул ее в очень хорошем состоянии, сообщил ТАСС президент Московского государственного театра "Ленком Марка Захарова" заслуженный деятель искусств РФ Марк Варшавер

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Народный артист РСФСР Александр Збруев был выписан из больницы в пятницу днем, сообщил ТАСС президент Московского государственного театра "Ленком Марка Захарова" заслуженный деятель искусств РФ Марк Варшавер.

"Хочу порадовать всех зрителей, которые любят и обожают народного артиста Александра Викторовича Збруева: сегодня он выписался из больницы. И, как я убедился после разговора с ним, покинул ее в очень хорошем состоянии. Пожелаем Александру Викторовичу скорее вернуться на подмостки театра", - сказал собеседник агентства.

Ранее Варшавер сообщил ТАСС о том, что в ночь с 8 на 9 октября Збруев был доставлен в центр НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского с "жалобами по урологической части". Впоследствии актера перевели в другое медицинское учреждение. По словам президента "Ленкома", жизни и здоровью Збруева ничего не угрожало.

Как отмечал тогда Варшавер, Збруев "проверяет организм" и находится "в замечательной форме". Он "энергичен, очень хвалит пребывание в этой больнице, к нему хорошо относятся".