Госдума предложит кабмину меры для развития энергосистемы Восточной Сибири

Комитет по энергетике считает необходимым обеспечить перевод новых крупных промышленных потребителей на оплату услуг по передаче по принципу "бери или плати"

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по энергетике предложит правительству РФ ряд мер для обеспечения развития энергосистемы Иркутской области и регионов Восточной Сибири, сообщили в комитете.

Среди предложений - оперативное проведение дополнительного отбора мощности для строительства генерирующих объектов в юго-восточной части Сибири и внедрение с 2026 года в распределительный сетевой комплекс эталонного регулирования затрат.

Кроме того, комитет считает необходимым обеспечить перевод новых крупных промышленных потребителей на оплату услуг по передаче по принципу "бери или плати", а также разработать механизмы повышения ответственности энергокомпаний за обеспечение работоспособности генерирующего оборудования.

Председатель комитета Николай Шульгинов напомнил, что энергосистема Иркутской области является одной из крупнейших в России. На данный момент она испытывает дефицит как электрической, так и тепловой мощности. "Сейчас это около 1 ГВт, в 2031 году показатель может вырасти в два раза. Острыми вопросами остаются и состояние электрических и тепловых сетей, вопросы надежности и устойчивости энергоснабжения потребителей, пагубное воздействие незаконного майнинга на работу энергосистемы", - говорится в сообщении.