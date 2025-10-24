Госдума предложит кабмину меры для развития энергосистемы Восточной Сибири
МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по энергетике предложит правительству РФ ряд мер для обеспечения развития энергосистемы Иркутской области и регионов Восточной Сибири, сообщили в комитете.
Среди предложений - оперативное проведение дополнительного отбора мощности для строительства генерирующих объектов в юго-восточной части Сибири и внедрение с 2026 года в распределительный сетевой комплекс эталонного регулирования затрат.
Кроме того, комитет считает необходимым обеспечить перевод новых крупных промышленных потребителей на оплату услуг по передаче по принципу "бери или плати", а также разработать механизмы повышения ответственности энергокомпаний за обеспечение работоспособности генерирующего оборудования.
Председатель комитета Николай Шульгинов напомнил, что энергосистема Иркутской области является одной из крупнейших в России. На данный момент она испытывает дефицит как электрической, так и тепловой мощности. "Сейчас это около 1 ГВт, в 2031 году показатель может вырасти в два раза. Острыми вопросами остаются и состояние электрических и тепловых сетей, вопросы надежности и устойчивости энергоснабжения потребителей, пагубное воздействие незаконного майнинга на работу энергосистемы", - говорится в сообщении.