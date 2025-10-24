В Москве прошла церемония открытия международного танцевального турнира

В соревнованиях принимают участие более 2 тыс. спортсменов из 32 стран

Редакция сайта ТАСС

© Даниил Сорокин/ ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Торжественная церемония открытия международных соревнований в рамках турнира Russian Open DanceSport Championships прошла в Москве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В церемонии приняли участие глава Всероссийской федерации танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла Надежда Ерастова и президент Всемирного танцевального совета (WDC) шотландец Донни Бернс.

© Даниил Сорокин/ ТАСС

"Это одно из самых красивых танцевальных событий. Как вы знаете, танец объединяет людей. Здорово, что здесь присутствует такое большое количество красивых танцоров. От имени всей судейской коллегии я хочу поздравить Надежду Викторовну Ерастову с таким событием и ее днем рождения. Танцуйте от души, оставьте все на этом паркете, и пусть победит сильнейший", - сказал Бернс.

Ерастова отметила, что в соревнованиях принимают участие более 2 тыс. спортсменов из 32 стран. "Уважаемые спортсмены, болельщики, тренеры, мы проводим эти соревнования в 31-й раз. Беспрецедентное количество участников, более 2 тыс. спортсменов из 32 стран выступят за три дня. Сильнейшие спортсмены примут участие в чемпионате мира в Ассене, а затем в Кубке мира в Абу-Даби".

"Хочу поблагодарить господина Донни Бернса за то, что наши спортсмены представляют на международных соревнованиях свою страну. Это поистине в духе олимпийских заветов, когда спорт без границ, вне политики и побеждает сильнейший. Хочу, чтобы вы показали тот максимум, на который вы способны, и ваш танец оценят по достоинству", - добавила она.

Соревнования Russian Open DanceSport Championships завершатся 26 октября. В их программу входят Кубок мира среди любителей и профессионалов, международные соревнования в младших возрастных группах, всероссийские соревнования в европейской программе, латиноамериканской программе и двоеборье, всероссийские соревнования среди студентов, всероссийское физкультурное мероприятие по танцевальному спорту среди пар Pro-Am, "американ смус".