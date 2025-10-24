В Москве прошла церемония открытия международного танцевального турнира
МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Торжественная церемония открытия международных соревнований в рамках турнира Russian Open DanceSport Championships прошла в Москве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
В церемонии приняли участие глава Всероссийской федерации танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла Надежда Ерастова и президент Всемирного танцевального совета (WDC) шотландец Донни Бернс.
"Это одно из самых красивых танцевальных событий. Как вы знаете, танец объединяет людей. Здорово, что здесь присутствует такое большое количество красивых танцоров. От имени всей судейской коллегии я хочу поздравить Надежду Викторовну Ерастову с таким событием и ее днем рождения. Танцуйте от души, оставьте все на этом паркете, и пусть победит сильнейший", - сказал Бернс.
Ерастова отметила, что в соревнованиях принимают участие более 2 тыс. спортсменов из 32 стран. "Уважаемые спортсмены, болельщики, тренеры, мы проводим эти соревнования в 31-й раз. Беспрецедентное количество участников, более 2 тыс. спортсменов из 32 стран выступят за три дня. Сильнейшие спортсмены примут участие в чемпионате мира в Ассене, а затем в Кубке мира в Абу-Даби".
"Хочу поблагодарить господина Донни Бернса за то, что наши спортсмены представляют на международных соревнованиях свою страну. Это поистине в духе олимпийских заветов, когда спорт без границ, вне политики и побеждает сильнейший. Хочу, чтобы вы показали тот максимум, на который вы способны, и ваш танец оценят по достоинству", - добавила она.
Соревнования Russian Open DanceSport Championships завершатся 26 октября. В их программу входят Кубок мира среди любителей и профессионалов, международные соревнования в младших возрастных группах, всероссийские соревнования в европейской программе, латиноамериканской программе и двоеборье, всероссийские соревнования среди студентов, всероссийское физкультурное мероприятие по танцевальному спорту среди пар Pro-Am, "американ смус".