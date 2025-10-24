Эстонская Omniva прекратит обслуживание клиентов на русском

В качестве причины решения указали на "сокращение количества клиентов, которым необходимо предоставлять услуги на русском языке"

Редакция сайта ТАСС

ВИЛЬНЮС, 24 октября. /ТАСС/. Эстонская почтовая компания Omniva приняла решение прекратить обслуживание клиентов на русском языке с 1 ноября. Об этом сообщила газета Postimees.

"С 1 ноября Omniva прекращает обслуживание клиентов на русском языке в Эстонии. Это означает, что с ноября служба поддержки клиентов, сайт, самообслуживание, мобильное приложение и постаматы Omniva будут доступны [только] на двух языках - эстонском и английском", - приводит издание заявление пресс-службы организации.

В публикации отмечается, что в качестве причины решения компания указала на "сокращение количества клиентов, которым необходимо предоставлять услуги на русском языке". Еще одной причиной якобы стала "экономическая нецелесообразность". В случае получения письменного запроса на русском языке, ответ будет дан на эстонском или английском. При этом владеющие русским сотрудники компании смогут и далее устно консультировать на нем клиентов.

По данным эстонских властей, в балтийской республике проживает более 285,8 тыс. русских, что составляет свыше 20% населения.

В июне 2024 года представитель делегации РФ Илья Бармин, выступая на 56-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве, отметил, что в Европе процветает откровенная русофобия. По его словам, такие страны, как Латвия, Литва и Эстония, превратились в полицейские государства, где значительной части населения запрещается говорить, работать, учиться на родном для них русском языке.