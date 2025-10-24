В Ростовской области открыли движение по трассе на Луганск после перекрытия

Его ограничивали с 03:30 мск

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 октября. /ТАСС/. Автомобильное движение возобновили на участке трассы А-270, соединяющей Ростовскую область и Луганскую Народную Республику (ЛНР). Об этом сообщается на сайте федерального дорожного агентства.

Движение было остановлено с 03:30 мск 24 октября.

"В Ростовской области открыто движение автотранспорта на участке км 883+000 - км 885+400 автомобильной дороги А-270 автомобильная дорога М-4 "Дон" - Новошахтинск - граница с ЛНР (Ростовская область, населенный пункт Гуково) открыто движение для автотранспорта", - сказано в сообщении.