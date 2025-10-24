Председатель АЮР получил премию Татищева по юриспруденции

Церемония вручения прошла в театре-музее Пермского хореографического училища

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин получил премию имени В. Н. Татищева за заслуги в развитии юриспруденции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ассоциации.

"Премия ежегодно присуждается двум лауреатам, которые получают диплом, медаль и памятную статуэтку - миниатюрное исполнение памятника Василию Татищеву. В текущем году одну награду имени Татищева было решено присудить председателю Ассоциации юристов России, председателю Императорского православного палестинского общества, президенту Российского книжного союза, доктору юридических наук, кандидату исторических наук, генерал-полковнику, Заслуженному юристу Российской Федерации Сергею Степашину", - сказали в пресс-службе.

Вторым лауреатом премии 2025 года стал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Премия вручена "За особые заслуги в развитии государственного строительства, юриспруденции и историко-правовой науки России".

Церемония вручения прошла в рамках проведения XV сессии Пермского конгресса ученых-юристов в театре-музее Пермского хореографического училища.