Один из лучших кондитеров Китая приехал в Москву для укрепления культурных связей

Во время мероприятия было объявлено о проведении чемпионата мира по декорированию кондитерских изделий

Редакция сайта ТАСС

© Екатерина Шамарова/ ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Один из лучших кондитеров Китая Джоу И приехал в Москву для укрепления российско-китайского сотрудничества в области кондитерского искусства, передает корреспондент ТАСС.

Джоу И принял участие в презентации первого международного журнала Cake Artist World Magazine, объединяющего традиции и современные тенденции кондитерского искусства. Мероприятие состоялось в Культурном центре Министерства иностранных дел РФ, оно организовано в рамках Года культурного обмена между Россией и Китаем.

"Мы очень ценим наши культуру и искусство, и очень ждем российских гостей в гости, чтобы продолжить наше дружеское сотрудничество", - сказал Джоу И, который стал лицом обложки журнала.

У китайского кондитера на родине более 20 тыс. учеников, он входит в список Forbes как один из лучших кондитеров своей страны. Во время беседы с журналистами он отметил, что на создание известных сахарных скульптур его вдохновляет пятитысячелетняя история Китая.

"Сегодня мы встречаем в России крупнеющего мастера-кондитера Китая, который делает уникальные изделия из сахара, - сказала руководитель и основатель компании Cake Artist World Татьяна Назарова. - Он поможет принять участие в налаживании дружеских отношений между Россией и Китаем и вдохновит наших мастеров своими работами на создание собственных шедевров".

Новый турнир

Во время мероприятия было объявлено о проведении чемпионата мира по декорированию кондитерских изделий, который впервые пройдет в Москве в мае 2026 года.

Глава Союза производителей пищевых ингредиентов Татьяна Савенкова подчеркнула, что кондитерское дело - это "не только технологии и рецептуры, но и наш код, вкус искусства и детства".

Генеральный представитель Русского центра развития образования науки и культуры в Китае Ли Ли выразила надежду на расширение культурного сотрудничества двух стран. "Оно еще не на том уровне, на котором наши страны должны находиться, но скорость развития этого сотрудничества превосходит наше воображение", - рассказала она.