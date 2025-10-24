Эксперт Сорокин сообщил о недовольстве молдаван героизацией пособников Гитлера

Выставка в Молдове, где представили румынского генерала Георге Аврамеску как одного из "героев - освободителей Бессарабии", вызвала широкий резонанс в обществе

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Действия молдавских властей по героизации румынских союзников нацистской Германии провоцируют недовольство и дестабилизируют общественно-политическую ситуацию в стране. Такое мнение высказал ТАСС руководитель Русско-молдавского центра дружбы и сотрудничества Дмитрий Сорокин.

"В Молдове была организована выставка под названием «Выдающиеся румынские личности в Бессарабии (1918-1944)», которая вызвала широкий общественный резонанс. Согласно информации, опубликованной в молдавских средствах массовой информации, среди экспонируемых личностей присутствует кавалер орденов нацистской Германии. Организаторы выставки, в частности, представили румынского генерала Георге Аврамеску, награжденного двумя нацистскими Железными крестами за участие во вторжении в Молдавию летом 1941 года, в качестве одного из «героев - освободителей Бессарабии». Открытие выставки было приурочено ко дню румынской армии, что вызвало дополнительное недовольство в обществе", - сказал Сорокин.

Эксперт указал, что такого рода инцидент свидетельствует о серьезных проблемах в интерпретации истории в современной Молдавии. "Подобные действия со стороны властей страны могут способствовать усилению социальной напряженности и дестабилизации общественно-политической ситуации", - отметил он.

По словам Сорокина, выставка представляет собой попытку переосмысления роли румынских военных и политических деятелей в истории Бессарабии в период с 1918 по 1944 годы. Подобный подход, подчеркнул он, может быть интерпретирован молдавским обществом как попытка искажения исторической правды и неуважение к памяти жертв нацистской оккупации.

"Организация выставки, посвященной «выдающимся румынским личностям в Бессарабии», в контексте современных международных отношений и исторического наследия вызывает серьезные вопросы относительно политики памяти и интерпретации истории в Молдове", - добавил эксперт.