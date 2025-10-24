На конференции "Модель ООН в Крыму" выступят студенты и школьники из 15 стран

Проект направлен, в частности, на патриотическое воспитание

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 октября. /ТАСС/. Международная молодежная научно-практическая конференция "Модель ООН в Крыму" начала работу в столице Республики Крым городе Симферополе. В ней примут участие и выступят с докладами студенты и школьники из 15 стран, а также более 20 субъектов России, передает корреспондент ТАСС.

Торжественное открытие конференции прошло в крымском филиале Российского Государственного университета правосудия им. В. М. Лебедева. В течение двух дней будет работать две секции, в том числе секции на английском и французском языках, а также впервые за время проведения конференции - на арабском языке. К обсуждению присоединятся граждане Австралии, Белоруссии, Ганы, Гаити, Индии, Иордании, Камеруна, Китая, Конго, Мадагаскара, Мали, Молдовы, Палестины, Таджикистана и Узбекистана. Студенты и школьники будут выступать с докладами, обсуждать развитие ООН. Предполагается участие 900 представителей 21 субъекта России, среди которых регионы Донбасса и Новороссии. Заключительное пленарное заседание пройдет 26 октября в Белом зале Ливадийского дворца.

"Проект направлен на патриотическое воспитание, популяризацию идеи прав человека в среде участников и студентов, формирование грамотной гражданской позиции, создание дополнительных условий для интеграции учащихся полуострова в мировую научно-образовательную среду, создание и апробация работы дополнительного канала реализации идеи общественной дипломатии, формирование межнационального и межконфессионального уважения и взаимопонимания", - сообщили в вузе.