Росприроднадзор установил источник загрязнения Муринского ручья под Петербургом

Аварийный сброс неочищенных сточных вод производится через дождевые выпуски ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" после провала грунта возле жилого дома

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 октября. /ТАСС/. Специалисты установили источник загрязнения Муринского ручья под Санкт-Петербургом, аварийный сброс неочищенных сточных вод производится через дождевые выпуски ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" после провала грунта возле жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора.

"Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора установило собственника выпусков сточных вод, через которые происходит аварийный сброс канализационных стоков на территории Муринского парка в Муринский ручей в Санкт-Петербурге. Аварийный сброс неочищенных сточных вод со значительным расходом и повышенной мутностью, а также характерным запахом хозяйственно-бытовой канализации в Муринский ручей с дальнейшим попаданием в реку Охта, производится через дождевые выпуски, находящиеся на балансе ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что, по информации "Водоканала", аварийный сброс связан с нештатной ситуацией на сетях водоотведения. Большие объемы сбрасываемых неочищенных стоков приводят к загрязнению Муринского ручья и реки Охта, что создает угрозу загрязнения реки Нева. Управление намерено провести внеплановую проверку по данному факту.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе комитета по энергетике и инженерному обеспечению города, инцидент связан со случившимся 20 октября провалом грунта на улице Харченко в Санкт-Петербурге. Установлено резервное насосное оборудование, перекачивающее стоки на очистку.

"В связи с нештатной ситуацией на сетях водоотведения на улице Харченко, связанной с просадкой грунта, наблюдается излив части сточных вод в Муринский ручей. С целью минимизировать количество стоков в Муринский ручей "Водоканалом" установлено резервное насосное оборудование, перекачивающее стоки на очистку", - рассказали в комитете. После инцидента завершается монтаж обводной линии коллектора в две нитки. Она позволит на время строительства дублирующей линии участка Выборгского коллектора осуществлять перекачку сточных вод и исключить излив стоков в Муринский ручей.

20 октября у дома 29/20 по Первому Муринскому проспекту произошла просадка дорожного полотна в районе шахты 120А Выборгского тоннельного коллектора. Было проведено обследование инженерных сетей в зоне провала, отключены инженерные коммуникации. Установлено и развернуто резервное канализационное насосное оборудование для осуществления перекачки сточных вод в обход зоны провала. Организованы работы по устройству обводной линии коллектора. Следователями следственного отдела по Выборгскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность).