МВД рассказало, как мошенники обманывают родственников погибших бойцов СВО

В основе лежит сбор сведений через фотографии захоронений

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Мошенники собирают сведения о погибших участниках СВО через фотографии захоронений. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Читайте также

С мошенниками разговор короткий. Чем короче — тем лучше

"Родственники участников СВО становятся жертвами мошенников", - сказали в управлении. Там уточнили, что в основе мошенничества лежит сбор сведений через фотографии захоронений.

По информации МВД, мошенники на возмездной основе или под предлогом указаний от правоохранительных органов убеждают фотографировать надгробия с целью фиксации ФИО, даты рождения и гибели. Фотографии и видео с аллей героев могут использоваться в психологических операциях помимо мошенничества.

В управлении сообщили, что злоумышленники убеждали свою помощницу в отсутствии ответственности за передачу такой информации. Однако там напомнили, что "помощь врагу, мошеннику или разведчику не останется безнаказанной".